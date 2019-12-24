Українські художні гімнастки тренуються у злиденних умовах – Дерюгіна



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Ірина Дерюгіна підкреслила, що в Росії, Азербайджані та Білорусі для гімнастів «відгрохали» цілі палаци

«У таких умовах не тренується жодна збірна світу»

Зал, в якому тренуються спортсменки з художньої гімнастики в Києві, не відповідає необхідним параметрам. Для занять у цьому виді спорту повинна бути висота стелі 14 метрів, а у нас це 7,4 м. Про це в інтерв'ю РБК розповіла віце-президент Федерації гімнастики України, головний тренер Національної збірної з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна, назвавши такий зал «злиденним».

«У таких умовах не тренується жодна збірна світу. Висота стелі впливає на швидкість гімнасток. Потім вони їдуть на змагання у великі зали і вже бояться кидати предмети. Плюс той момент, що тренування проходять в маленькому по ширині залі, а змагання – у великому. Це зовсім різні відчуття. У маленькому залі ти звикаєш до кордонів, і тобі легше. У великому ти робиш кидки у безодню. Важко перебудуватися, адаптуватися. При цьому українські гімнастки – одні з кращих у світі. Подумайте, як би ми могли представляти Україну, якби у нас був зал з правильними параметрами», - заявила вона.

Дерюгіна підкреслила, що в Росії, Азербайджані та Білорусі для гімнастів «відгрохали» цілі палаци. А в Києві на території спорткомплексу «Атлет» для занять художньою гімнастикою – всього два майданчики і один невеликий зал для розминок.

Вона також повідомила, що розпочато проект будівництва нового залу з трьома майданчиками висотою 14 метрів.

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін розібрався у ситуації з «Атлетом» і прийнято рішення, що добудова буде. Але все застрягло на етапі фінансування: 3 млн грн потрібно, щоб доробити проект, і далі потрібні гроші для будівництва.

«Це той мінімум, якого ми ніяк не доб'ємося. Прибудова прямо на місці мого кабінету. Скромна прибудова може стати воротами України до нових олімпійських п'єдесталів. Половина видів спорту тренуються за кордоном. Але якщо я виїду і заберу з собою 5-6 дівчат – я втрачу наступне покоління. А з усіма виїхати неможливо», - додала Дерюгіна.