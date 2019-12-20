Керівники федерацій з чотирьох видів спорту звернулися до Зеленського з приводу припинення фінансування



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Влітку спортсмени наробили з Зеленським чимало селфі під час зустрічі на олімпійській базі в Конча-Заспі President.gov.ua

На попереднє звернення ні президент, ні очільник Мінкультмолодьспорту не відреагували

Очільники федерацій регбі, баскетболу, хокею та легкої атлетики, відповідно Євген Баженков, Михайло Бродський, Анатолій Брезвін та Ігор Гоцул, а також Федерація боксу України звернулися до президента України Володимира Зеленського і голови Верховної ради Дмитра Разумкова з колективним листом з приводу припинення фінансування підготовки національних збірних Міністерством культури, молоді і спорту.

Суть проблеми виклав у вчорашній заяві пан Гоцул, заявивши, що через невиконання Мінкультмолодьспортом фінансових Зобов’язань легкоатлети з 19 грудня змушені припинити всі тренувальні збори на території України і скоротити фінансування закордонних зборів.

Відкрите звернення до Президента України Зеленського та голови Верховної ради України Разумкова від національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту

Ми глибоко стурбовані ситуацією, що склалася, з припиненням виділення коштів для фінансування діяльності національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту.

Саме зараз підготовка до Олімпійських ігор-2020 увійшла у завершальну стадію, у всіх видах спорту в розпалі боротьба за олімпійські ліцензії, а також за путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи. І від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і відповідно результат виступу українських спортсменів в тому числі на головному старті чотириріччя – ХХХІІ літніх Олімпійських іграх у Токіо. За нинішньої ситуації все це знаходиться під загрозою зриву.

Вже зараз у федерацій виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року. Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх трьох з половиною років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована вмить в той час, коли до досягнення поставлених цілей лишається зробити останні кроки.

Ми не просимо у держави милостиню, не вимагаємо додаткових благ для наших видів спорту. Ми звертаємося до вас із єдиною метою – виконати у повному обсязі зобов’язання з фінансування згідно з договорами, які було укладено між федераціями та профільним Міністерством, яке уособлює в собі державу.

Сподіваємося, що медалі, які здобувають українські спортсмени на міжнародній арені, позитивний імідж, який вони будують нашій державі своїми гучними перемогами, Україні все ще потрібні.

Зауважимо, що профільний міністр Володимир Бородянський залишив учорашню заяву пана Гоцула без уваги.