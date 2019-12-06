Олімпійська призерка Різатдінова поділилася найближчими планами



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Ганна Різатдінова Фейсбук

Фактично гімнастка говорить про завершення кар’єри

Бронзова призерка Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро в художній гімнастиці Ганна Різатдінова поділилася планами на найближче майбутнє. Уже після Нового Року вона планує розпочати тренерську роботу.

«Далі я планую відкривати власну школу гімнастики, після Нового Року. Я про це думала, коли ще була гімнасткою. Є велика кількість діток, які потребують підтримки та мотивації. Хочу передати досвід молодому поколінню, допомогти збірній. Сума, яку необхідно вкласти, принаймні 100 тисяч доларів. Відчуваю, що житиму цією школою», - розповіла Різатдінова в інтерв’ю «Українській Правді».

Різатдінова наразі офіційно не оголошувала про завершення професіональної кар’єри. З 2017 року вона не виступає на найвищому рівні. На етапі Гран-прі в Києві спортсменка знялася зі змагань, посилаючись на загострення старих травм. У листопаді того ж року вона народила сина. Його батько – колишній нардеп, бізнесмен, який залишив Україну Олександр Онищенко.

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