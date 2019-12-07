Олімпійська чемпіонка Захарова заступилася за українських «спортсменів поза політикою»



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Стелла Захарова merezha.co

Колишня гімнастка виправдовує спортсменів, які переїздять до Росії

Олімпійська чемпіонка з гімнастики Стелла Захарова заступилася за українських спортсменів, які міняють громадянство на російське. На її думку, вони не мають гребувати будь-чим заради професіональної кар’єри.

«Звинувачувати наших спортсменів не можна. Ми самі своїми руками виштовхуємо їх. Там спорту створили кращі умови. А тут він стоїть з простягнутою рукою. Ми, спортсмени, поза війнами. Ми маємо бути поза всім цим. Ми приносимо олімпійські нагороди, славу. А нас сьогодні своїми руками виштовхують. Мільйони людей виїздять і десь миють туалети, доглядають старих людей. За тисячу євро. Чому тут вони не можуть законно отримати цю тисячу? Не бачу, за що потрібно засуджувати спортсменів. Ну, Росія, ну, що поробиш», - розповіла Захарова в ефірі Oboz.TV.

Стелла Захарова – олімпійська чемпіонка з гімнастики 1980 року в командному заліку.