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    Олімпійська чемпіонка Захарова заступилася за українських «спортсменів поза політикою»

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    Стелла Захарова - Олімпійська чемпіонка Захарова заступилася за українських «спортсменів поза політикою»
    Стелла Захарова
    merezha.co

    Колишня гімнастка виправдовує спортсменів, які переїздять до Росії

    Олімпійська чемпіонка з гімнастики Стелла Захарова заступилася за українських спортсменів, які міняють громадянство на російське. На її думку, вони не мають гребувати будь-чим заради професіональної кар’єри.

    «Звинувачувати наших спортсменів не можна. Ми самі своїми руками виштовхуємо їх. Там спорту створили кращі умови. А тут він стоїть з простягнутою рукою. Ми, спортсмени, поза війнами. Ми маємо бути поза всім цим. Ми приносимо олімпійські нагороди, славу. А нас сьогодні своїми руками виштовхують. Мільйони людей виїздять і десь миють туалети, доглядають старих людей. За тисячу євро. Чому тут вони не можуть законно отримати цю тисячу? Не бачу, за що потрібно засуджувати спортсменів. Ну, Росія, ну, що поробиш», - розповіла Захарова в ефірі Oboz.TV.

    Стелла Захарова – олімпійська чемпіонка з гімнастики 1980 року в командному заліку.  

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) спортивна гімнастика
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