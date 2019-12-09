Росію пропонують повністю відсторонити від Олімпіади



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Рішення щодо покарання російського спорту за допінг ухвалять 9 грудня

Члени комітету атлетів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) пропонують повністю відсторонити російських спортсменів від участі в Олімпіадах 2020 року в Токіо та 2022 в Пекіні.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був готовий допустити чистих російських атлетів до змагань, однак у комітеті атлетів ВАДА наполягають на повній дискваліфікації, вважаючи часткове покарання не достатньо суворою, інформує BBC.

Максимальне покарання росіян підтримують 9 членів комітету з 17-ти на чолі з головою – олімпійською чемпіонкою з Канади Беккі Скотт.

Нагадаємо, після покарання за масове використання допінгу за підтримки держави росіяни повторно взялися фальшувати результати тестів у московській лабораторії.

Рішення про нове покарання російських порушників антидопінгових правил мають оприлюднити сьогодні, 9 грудня.