Росію пропонують повністю відсторонити від Олімпіади
Рішення щодо покарання російського спорту за допінг ухвалять 9 грудня
Члени комітету атлетів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) пропонують повністю відсторонити російських спортсменів від участі в Олімпіадах 2020 року в Токіо та 2022 в Пекіні.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був готовий допустити чистих російських атлетів до змагань, однак у комітеті атлетів ВАДА наполягають на повній дискваліфікації, вважаючи часткове покарання не достатньо суворою, інформує BBC.
Максимальне покарання росіян підтримують 9 членів комітету з 17-ти на чолі з головою – олімпійською чемпіонкою з Канади Беккі Скотт.
Нагадаємо, після покарання за масове використання допінгу за підтримки держави росіяни повторно взялися фальшувати результати тестів у московській лабораторії.
Рішення про нове покарання російських порушників антидопінгових правил мають оприлюднити сьогодні, 9 грудня.