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    Росію пропонують повністю відсторонити від Олімпіади

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    Поняття Росія та допінг стали тотожними останніми роками в спорті - Росію пропонують повністю відсторонити від Олімпіади
    Поняття Росія та допінг стали тотожними останніми роками в спорті
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    Рішення щодо покарання російського спорту за допінг ухвалять 9 грудня

    Члени комітету атлетів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) пропонують повністю відсторонити російських спортсменів від участі в Олімпіадах 2020 року в Токіо та 2022 в Пекіні.

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був готовий допустити чистих російських атлетів до змагань, однак у комітеті атлетів ВАДА наполягають на повній дискваліфікації, вважаючи часткове покарання не достатньо суворою, інформує BBC.

    Максимальне покарання росіян підтримують 9 членів комітету з 17-ти на чолі з головою – олімпійською чемпіонкою з Канади Беккі Скотт.

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    Нагадаємо, після покарання за масове використання допінгу за підтримки держави росіяни повторно взялися фальшувати результати тестів у московській лабораторії.

    Рішення про нове покарання російських порушників антидопінгових правил мають оприлюднити сьогодні, 9 грудня.

    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) WADA МОК Олімпіада-2020 Олімпіада-2022
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