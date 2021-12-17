Подарунок на пів мільйона: блогеру Полу подарували вишуканий пояс (фото)

Джейк зробив шоу з відомими боксерами сучасності

Боксер та відеоблогер Джейк Пол показав у соціальних мережах пояс, розроблений та розфарбований відомим вуличним художником Алеком Монополія.

«Мій пояс «Найціннішому боксеру», розроблений і розфарбований Алеком Монополія – мій різдвяний подарунок за $ 500 тис. «Ролекс». Два дні до бою», – написав у своєму твіттері Джейк Пол.

18 грудня Джейк Пол проведе реванш із Тайроном Вудлі. Протистояння має відбутися у Тампі (Флорида, США).

Вудлі виступав у UFC з 2013 по 2021 рік. За цей час він провів 28 поєдинків, вигравши 19 із них, а ще сім закінчилися для нього поразкою.

Джейк Пол є одним з крутіших відеоблогерів світу. Його відеоканал збирає десятки мільйонів доларів на рік.