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    Подарунок на пів мільйона: блогеру Полу подарували вишуканий пояс (фото)

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    Джейк Пол один з найяскравіших блогерів світу - Подарунок на пів мільйона: блогеру Полу подарували вишуканий пояс (фото)
    Джейк Пол один з найяскравіших блогерів світу
    фото з відкритих джерел

    Джейк зробив шоу з відомими боксерами сучасності

    Боксер та відеоблогер Джейк Пол показав у соціальних мережах пояс, розроблений та розфарбований відомим вуличним художником Алеком Монополія.

    «Мій пояс «Найціннішому боксеру», розроблений і розфарбований Алеком Монополія – мій різдвяний подарунок за $ 500 тис. «Ролекс». Два дні до бою», – написав у своєму твіттері Джейк Пол.

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    18 грудня Джейк Пол проведе реванш із Тайроном Вудлі. Протистояння має відбутися у Тампі (Флорида, США).

    Вудлі виступав у UFC з 2013 по 2021 рік. За цей час він провів 28 поєдинків, вигравши 19 із них, а ще сім закінчилися для нього поразкою.

    Джейк Пол є одним з крутіших відеоблогерів світу. Його відеоканал збирає десятки мільйонів доларів на рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Тайрон Вудлі
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    Подарунок на пів мільйона: блогеру Полу подарували вишуканий пояс (фото)