Ломаченко розповсюдив відео телеканалу Московської патріархії і потрапив у скандал

Боксер з Білгород-Дністровського опублікував у соцмережі фрагмент передачі з Мамоновим, який підтримав анексію Криму

Василь Ломаченко, який після перемоги над боксером з Гани Річардом Коммі накинув на плечі прапор Білгород-Дністровського, а не України, повернувся додому і потрапив у новий скандал. На сторінці в соцмережах колишній чемпіон світу з боксу виклав відео передачі телеканалу Московської патріархії «Спас». У ньому актор Петро Мамонов, який підтримав анексію Криму, читає вірш, де йдеться про те, що не треба бідкатися, а краще подивитися на себе в дзеркало». Таким чином, ймовірно, Василь відповів вболівальникам, які критикують його за непатріотичну позицію.

Петро Мамонов сказав про Крим: «Вирвали, і справа вірна». Актор відвідував півострів, порушуючи порядок в’їзду, за що йому на три роки заборонили перетинати український кордон.

Мамонов помер влітку цього року від коронавірусу.

Поєдинок Ломаченка з Коммі завершився скандалом. Українець не взяв на нагородження український прапор.

Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.

Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.