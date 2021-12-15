Ломаченко розповсюдив відео телеканалу Московської патріархії і потрапив у скандал
Боксер з Білгород-Дністровського опублікував у соцмережі фрагмент передачі з Мамоновим, який підтримав анексію Криму
Василь Ломаченко, який після перемоги над боксером з Гани Річардом Коммі накинув на плечі прапор Білгород-Дністровського, а не України, повернувся додому і потрапив у новий скандал. На сторінці в соцмережах колишній чемпіон світу з боксу виклав відео передачі телеканалу Московської патріархії «Спас». У ньому актор Петро Мамонов, який підтримав анексію Криму, читає вірш, де йдеться про те, що не треба бідкатися, а краще подивитися на себе в дзеркало». Таким чином, ймовірно, Василь відповів вболівальникам, які критикують його за непатріотичну позицію.
Петро Мамонов сказав про Крим: «Вирвали, і справа вірна». Актор відвідував півострів, порушуючи порядок в’їзду, за що йому на три роки заборонили перетинати український кордон.
Мамонов помер влітку цього року від коронавірусу.
Поєдинок Ломаченка з Коммі завершився скандалом. Українець не взяв на нагородження український прапор.
Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.
Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.
Читайте також: