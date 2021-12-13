Кличко нагадав Ломаченку про патріотизм і національну гордість

Володимир незадоволений вчинком Василя вийти на нагородження без українського прапора

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка після того, як боксер вийшов на нагородження після поєдинку з Річардом Коммі з прапором міста Білгород-Дністровського, а не з національним символом.

«Патріотизм чи національна гордість – це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття – спільна єдність народу. Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він країну, коли не використав прапор своєї країни?», – написав Кличко у своєму твіттері.

Ломаченко і Коммі билися в Нью-Йорку вранці 12 грудня. Василь домінував упродовж усього бою та здобув впевнену перемогу за очками. Цей успіх став для українця другим у 2021 році. Раніше він достроково зупинив Масаєші Накатані.

Раніше Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає.