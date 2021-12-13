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    Кличко нагадав Ломаченку про патріотизм і національну гордість

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    Василь Ломаченко здивував ставленням до українського прапора - Кличко нагадав Ломаченку про патріотизм і національну гордість
    Василь Ломаченко здивував ставленням до українського прапора
    фото з відкритих джерел

    Володимир незадоволений вчинком Василя вийти на нагородження без українського прапора

    Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка після того, як боксер вийшов на нагородження після поєдинку з Річардом Коммі з прапором міста Білгород-Дністровського, а не з національним символом.

    «Патріотизм чи національна гордість – це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття – спільна єдність народу. Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він країну, коли не використав прапор своєї країни?», – написав Кличко у своєму твіттері.

    Ломаченко і Коммі билися в Нью-Йорку вранці 12 грудня. Василь домінував упродовж усього бою та здобув впевнену перемогу за очками. Цей успіх став для українця другим у 2021 році. Раніше він достроково зупинив Масаєші Накатані.

    Раніше Ломаченко вирішив летіти до Австралії. Камбосос його вже чекає.

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    Теги: Володимир Кличко бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
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    Кличко нагадав Ломаченку про патріотизм і національну гордість