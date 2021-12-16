Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй

Наша національна команда посперечається за вихід до дивізіону А зі збірними Шотландії, Ірландії та Вірменії

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги націй-2022/2023, за підсумками якої визначилися суперники національної збірної України.

Як і в попередньому циклі, у дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D – сім команд. У групі В1 збірна України зіграє проти Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Результати жеребкування Ліги націй.

Регламент Ліги націй-2022/2023

У дивізіонах А, В та С учасники розподілені на чотири групи по чотири команди. Переможці груп у дивізіоні А зіграють у фінальній стадії змагання (півфінали та фінал). Країну, що прийматиме цей турнір, буде обрано із числа фіналістів. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плей-офф з-поміж чотирьох останніх команд) перейдуть до дивізіону D. У дивізіоні D команди розподілені на дві групи (чотири та три збірні).

Календар матчів

1-й тур: 2-4 червня 2022 року.

2-й тур: 5-8 червня 2022 року.

3-й тур: 9-11 червня 2022 року.

4-й тур: 12-14 червня 2022 року.

5-й тур: 22-24 вересня 2022 року.

6-й тур: 25-27 вересня 2022 року.

Фінальний раунд турніру: 14-18 червня 2023 року.

Путівки на Євро-2024 – через Лігу націй

За попередньою схемою, яку ще має затвердити Виконком УЄФА, 20 путівок до фінального турніру Євро-2024, куди автоматично потрапила Німеччина як господар, отримають переможці й другі команди 10-ти відбірних груп, повідомляє УАФ. Ще три ліцензії будуть розіграні в березні 2024 року у двораундовому плей-оф між 12-ма найкращими збірними Ліги націй-2022/2023 (серед тих, хто не потрапить на Євро напряму). Регламент плей-оф буде оприлюднено в червні 2022 року.