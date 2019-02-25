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    Поліція арештувала фаната «Шальке» за підозрою у нападі на вболівальника «Манчестер Сіті»

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    Поліція арештувала фаната «Шальке» за підозрою у нападі на вболівальника «Манчестер Сіті»

    Уболівальник «Манчестер Сіті», який отримав травми, на даний момент знаходиться в критичному стані в лікарні

    Німецька поліція підтвердила арешт 30-річного вболівальника німецького «Шальке-04», члена угруповання «Hugos», який підозрюється у нанесенні важких травм фанату «Манчестер Сіті», повідомляє Sky Sports.

    Інцидент стався в день першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Шальке» - «Манчестер Сіті». Нагадаємо, зустріч команд в Гельзенкірхені завершилася перемогою підопічних Хосепа Гвардіоли з рахунком 3:2. За інформацією ЗМІ, 32-річний уболівальник «Манчестер Сіті», який отримав травми, на даний момент знаходиться в критичному стані в лікарні.

    Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» - «Шальке» відбудеться 12 березня на стадіоні «Етіхад - Сіті оф Манчестер»

    Джерело: Чемпионат.com

    арешт
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