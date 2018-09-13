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    Поліція затримала двох гравців «Лехії»

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    Фото: ФК Карпати - Поліція затримала двох гравців «Лехії»
    Фото: ФК Карпати

    Футболісти після матчу з Карпатами у стані алкогольного сп'яніння розтрощили автомат з іграшками

    Двоє гравців польського клубу перебували у центрі міста у нетверезому стані та розтрощили автомат з іграшками, за що були затримані поліцією.

    Імена футболістів не розголошуються.

    У одного гравця доза алкоголю у крові була зафіксована на позначці 1,78 проміле, у іншого – 1,64, повідомляє Sport.pl.

    Зауважимо, що подія трапилась у ніч з 9 на 10 вересня.

    Саме 9 вересня «Лехія» грала проти львівських «Карпат» товариський матч, який закінчився перемогою української команди з рахунком 1:0.

    Джерело: Футбол 24

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