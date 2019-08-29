Помер фігурант справи про корупцію у ФІФА Ніколас Леос



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Було встановлено, що Леос і його наступник на посаді голови організації Еухеніо Фігередо перевели третім особам понад $140 млн

Колишній президент Американської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) Ніколас Леос, який є фігурантом справи про корупцію у ФІФА, помер на 91-му році життя, повідомляє ABC Color.

Останнім часом парагваєць був під домашнім арештом в Асунсьйоні. Леос займав пост президента КОНМЕБОЛ з 1986 по 2013 рік і був членом виконавчого комітету ФІФА. У травні 2015 року влада США пред'явили Леосу звинувачення в отриманні кількох великих хабарів.

В результаті перевірки КОНМЕБОЛ за період з 2000 по 2014 рік було встановлено, що Леос і його наступник на посаді голови організації Еухеніо Фігередо перевели третім особам понад $140 млн. У листопаді 2017 року суд Парагваю схвалив екстрадицію Леоса в США, але той подавав апеляції на це рішення.