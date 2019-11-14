Помер один із найзнаменитіших велогонщиків в історії



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Раймон Пулідор вісім разів ставав призером загального заліку «Тур де Франс» Grupetto

Раймонові Пулідору було 83 роки

Сьогодні, 14 листопада, вранці у французьких ЗМІ з'явилася інформація про смерть знаменитого велогонщика Раймона Пулідора.

Інформація про погіршення здоров'я Пулідора з'явилася на початку жовтня, він був госпіталізований у зв'язку зі втомою після «Тур де Франс», на якому він в останні роки працював у статусі одного з амбасадорів.

Пулідор був одним з найвідоміших і найпопулярніших гонщиків в історії велоспорту. Вісім разів він ставав призером загального заліку «Тур де Франс», але жодного разу його не виграв і ніколи не ставав володарем жовтої майки лідера. З цієї причини Пулідор отримав прізвисько «вічно другий».

Кар'єра Пулідора затягнулася майже на два десятка років, в першій її половині він змагався з Жаком Анкетілем, а в другій з Едді Мерксом – двома п'ятиразовими переможцями «Великої Петлі». Останній раз призером французького ґранд-туру Пулідор став у 1976 році, коли йому вже було 40 років.

В активі француза були і інші знаменні результати: перемога в загальному заліку «Вуельти», а також на класичних одноденках «Мілан - Сан-Ремо», «Флеш Валлон» і ряді інших престижних змагань.

Нагадаємо, що Пулідор є дідусем чинного голландського велогонщика Матьє ван дер Пула.