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    Відсторонений «велосипедист» Башенко не змирився з відставкою і продовжує погрожувати

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    Олександр Башенко не приховує поваги до самого себе - Відсторонений «велосипедист» Башенко не змирився з відставкою і продовжує погрожувати
    Олександр Башенко не приховує поваги до самого себе
    Фото із соцмереж

    Підсилив заяви екс-президент Федерації велоспорту специфічним «світовим досвідом»

    Відсторонений на вчорашній позачерговій конференції від виконання обов'язків президента Федерації велоспорту України Олександр Башенко ніяк не вгомониться і продовжує поширювати «офіційні» звернення з «Фейсбук»-пабліка, який колись був федераційним, а зараз є його особистим.

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    Пан Башенко надалі погрожує звільненням віце-президентові Андрієві Гривку і чемпіонці ІІ Європейських ігор Ганні Соловей. При цьому в потоці свідомості наводить у вигляді скрін-шоту передовий досвід 15-річної давнини з футбольного господарства наших північно-східних сусідів, називаючи його «світовою практикою».

    Завершує заяву пан Башенко з відчуттям неприховуваної гордості за самого себе - «З Повагою, Президент». Саме так, ні мало, ні багато.

    Повний текст заяви пана Башенка

    Шановні члени Федерації!

    Дозвольте ознайомити Вас із світовою практикою виховання спортсменів, яким байдужs інтереси власної країни, а цікавить тільки власний гаманець.

    Пропоную на позачерговій Конференції ФВСУ, що відбудеться в дати визначені gрезидентом ФВСУ, визначитися з питанням звільнення першого віце-президента Гривка з роботи, на якій його не було і дня.

    Але ми повинні все одно підтримати ініціативу Гривка піти в тріатлон. Там його ніхто особливо не чекав, тим паче, з огляду на скандальний характер, за що й звільнили із клубу «Астана». Але ми впевнені, що Андрій в тріатлоні буде на перших позиціях вже в цьому році!

    Ну хоча б п’ятим, але ж хто відпустить! Наполягаю на прийнятті дирекцією ФВСУ рішення про виключення зі складу збірних команд України спортсменки Соловей з огляду на неспортивну поведінку та паплюження інтересів держави та велосипедного спорту.

    З Повагою, Президент

    Нагадаємо, 28 червня Федерація велоспорту на своїй сторінці в Facebook привітала з перемогою на Європейських іграх не Соловей, а голову Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора. Соловей заявила, що Мухомор не має відношення до її перемоги, після чого Башенко нахамив спортсменці, а також почав погрожувати тим, що вижене її зі збірної України.

    На початку липня у Києві відбулася акція на підтримку Соловей, на якій мітингувальники вимагали відправити Башенка у відставку.

    Найвірогіднішим претендентом на крісло нового очільника Федерації велоспорту України називають саме колишнього професійного велогонщика Андрія Гривка.

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    Ганна Соловей велотрек велоспорт Олександр Башенко Андрій Гривко
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