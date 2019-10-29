Олімпійська чемпіонка з біатлону народила доньку



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Анаїс Шевальє-Буше не збирається засиджуватися в декреті Instagram Анаїс Шевальє

Чоловік Анаїс Шевальє - лижник Мартін Буше

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2018 року в естафеті французька біатлоністка Анаїс Шевальє народила доньку. Дитина з'явилася на світ в ніч з неділі на понеділок. Анаїс і її чоловік лижник Мартін Буше назвали дівчинку Емі. Про це повідомляє Nordic Magazine.

Відзначається, що Шевальє планує недовго залишатися поза спортом. До активних тренувань французька біатлоністка приступить вже навесні 2020 року, щоб встигнути провести повноцінну підготовку до Олімпіади-2022 в Пекіні.

Шевальє - бронзова призерка Олімпійських ігор-2018 в естафеті, срібний призер чемпіонату світу 2016 року в естафеті, срібний призер чемпіонату світу-2017 змішаній естафеті, бронзовий - в спринті та естафеті. Переможниця і призерка етапів Кубка світу.

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