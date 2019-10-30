Австрійський лижник зізнався в використанні допінгу



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Макс Хауке The Times

Зізнання не врятувало спортсмена від загрози ув’язнення

Австрійський лижник Макс Хауке зізнався у використанні допінгу. Він застосовував кров’яний допінг та гомони росту. Про це Хауке розповів у ході судового засідання.

Втім зізнання не врятувало спортсмена від загрози ув’язнення, інформує TV2.

Хауке звинувачують в незаконному присвоєні коштів. За результати на змаганнях, які він здобував за допомогою допінгу, австрієць отримував призові та кошти від спонсорів. Відтак суд визнає ці доходи протизаконними. Загалом Хауке отримав таким чином 50 тисяч євро.

Захист лижника наполягає, що більшу частину коштів той отримав від угод, які не стосуються результатів змагань. Хауке загрожує до 5 років ув'язнення.