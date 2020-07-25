  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)

    • Розсилка
    Анотаційна дошка на честь Романа Вірастюка з'явилася на будинку, в якому він мешкав - В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    Анотаційна дошка на честь Романа Вірастюка з'явилася на будинку, в якому він мешкав
    Світлина із соцмереж

    На честь епатажного штовхальника ядра відкрили анотацій ну дошку

    Сьогодні, 25 липня, в Івано-Франківську відкрили анотацій ну дошку на честь відомого легкоатлета, колишнього заступника міністра молоді і спорту Романа Вірастюка.

    Пам’ятний знак встановили на будинку, в якому жив Роман, на вулиці Бельведерській, 42.

    В освяченні дошки взяли участь мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, молодший брат Романа Вірастюка, найсильніша людина світу-2004 Василь Вірастюк, колишній головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Артур Дзиґасов.

    «Вже рік як його немає. Немає його дзвінків та жартів. Немає його прямоти. Не кожен може сказати все так, як воно є. Це одна з тих чеснот, що запам‘ятовуються. Й вона була у Романа», - цими словами Вірастюка пом'янув Руслан Марцінків.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)
    Світлини із соцмереж

    51-річний Роман Вірастюк помер 27 липня 2019 року. Він був бронзовим медалістом чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту.

    Раніше іменем Романа Вірастюка назвали одну із вулиць Івано-Франківська.

     Читайте також: 
    Добряк. Пам’яті Романа Вірастюка, людини з великим серцем
    До сліз. Брати Вірастюки виконують авторську пісню спочилого нині Романа (відео)
    Чемпіон Паралімпіади Демчук розповів історію, яка характеризує померлого Вірастюка
    В Івано-Франківську провели в останню дорогу спортсмена Романа Вірастюка (фото)
    пам'ять легка атлетика Івано-Франківськ Артур Дзиґасов Руслан Марцінків Роман Вірастюк штовхання ядра Василь Вірастюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ