В Івано-Франківську увіковічнили пам’ять знаменитого атлета Вірастюка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анотаційна дошка на честь Романа Вірастюка з'явилася на будинку, в якому він мешкав Світлина із соцмереж

На честь епатажного штовхальника ядра відкрили анотацій ну дошку

Сьогодні, 25 липня, в Івано-Франківську відкрили анотацій ну дошку на честь відомого легкоатлета, колишнього заступника міністра молоді і спорту Романа Вірастюка.

Пам’ятний знак встановили на будинку, в якому жив Роман, на вулиці Бельведерській, 42.

В освяченні дошки взяли участь мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, молодший брат Романа Вірастюка, найсильніша людина світу-2004 Василь Вірастюк, колишній головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Артур Дзиґасов.

«Вже рік як його немає. Немає його дзвінків та жартів. Немає його прямоти. Не кожен може сказати все так, як воно є. Це одна з тих чеснот, що запам‘ятовуються. Й вона була у Романа», - цими словами Вірастюка пом'янув Руслан Марцінків.

51-річний Роман Вірастюк помер 27 липня 2019 року. Він був бронзовим медалістом чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту.

Раніше іменем Романа Вірастюка назвали одну із вулиць Івано-Франківська.

Читайте також: