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    Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів

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    У фіналі Ліги чемпіонів зіграють&nbsp;&laquo;Манчестер Сіті&raquo; та &laquo;Челсі&raquo; - Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів
    У фіналі Ліги чемпіонів зіграють «Манчестер Сіті» та «Челсі»
    Фото з відкритих джерел

    29 травня трофей розіграють «Манчестер Сіті» та «Челсі»

    Єврокубковий сезон завершать дві англійські команди. За головний трофей поборються лідер Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» та четверта команда Англії на поточний момент «Челсі». Фінальна гра відбудеться 29 травня в Стамбулі.

    Містяни здолали у двох матчах «Парі Сен-Жермен» і стали рекордсменами серед англійських команд за кількістю перемог. Цього сезону вони взяли гору в 11 матчах – здолали «Порту» (3:1), двічі – «Марсель» (3:0, 3:0), «Олімпіакос» (3:0, 1:0), менхенгладбахську «Боруссію» (2:0, 2:0), дортмундську «Боруссію» (2:1, 2:1), і двічі – «ПСЖ» (2:1, 2:0), зігравши внічию лише один раз – на груповому етапі з «Порту» (0:0).

    Приклав руку до цих перемог і Олександр Зінченко. Після гри з «ПСЖ» він розплакався прямо на футбольному полі.

    У «Челсі» не такі заслуги, проте з приходом Томаса Тухеля команда заграла в зовсім інший футбол. Німець змусив команду пресингувати по всьому полі і закономірно дістався до фіналу. «Реал», який «сині» переграли у півфіналі, на їхньому фоні виглядав безпорадно.

    На фінал у Стамбулі допустять 25 тисяч глядачів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Манчестер Сіті
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