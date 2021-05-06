Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів

29 травня трофей розіграють «Манчестер Сіті» та «Челсі»

Єврокубковий сезон завершать дві англійські команди. За головний трофей поборються лідер Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» та четверта команда Англії на поточний момент «Челсі». Фінальна гра відбудеться 29 травня в Стамбулі.

Містяни здолали у двох матчах «Парі Сен-Жермен» і стали рекордсменами серед англійських команд за кількістю перемог. Цього сезону вони взяли гору в 11 матчах – здолали «Порту» (3:1), двічі – «Марсель» (3:0, 3:0), «Олімпіакос» (3:0, 1:0), менхенгладбахську «Боруссію» (2:0, 2:0), дортмундську «Боруссію» (2:1, 2:1), і двічі – «ПСЖ» (2:1, 2:0), зігравши внічию лише один раз – на груповому етапі з «Порту» (0:0).

Приклав руку до цих перемог і Олександр Зінченко. Після гри з «ПСЖ» він розплакався прямо на футбольному полі.

У «Челсі» не такі заслуги, проте з приходом Томаса Тухеля команда заграла в зовсім інший футбол. Німець змусив команду пресингувати по всьому полі і закономірно дістався до фіналу. «Реал», який «сині» переграли у півфіналі, на їхньому фоні виглядав безпорадно.

На фінал у Стамбулі допустять 25 тисяч глядачів.