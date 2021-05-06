Тренер «Челсі» Тухель встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Німецький наставник вивів у фінал Ліги чемпіонів дві різні команди за два роки

Лондонський «Челсі», який взяв гору над «Реалом» у півфіналі, став другим фіналістом Ліги чемпіонів. Днем раніше «Манчестер Сіті» переграв «Парі Сен-Жермен», тож вдруге за три останні сезони в фіналі турніру зіграють дві англійські команди. У сезоні-2018/2019 за трофей боролися «Ліверпуль» і «Тоттенгем». Тоді сильнішими виявилися мерсисайдці (2:0).

Лондонці зіграють у фіналі Ліги чемпіонів втретє в історії. Примітно, що команда змінила тренера по ходу сезону. Томас Тухель змінив Френка Лемпарда. «Челсі» всі три рази в історії доходив до вирішальної гри в турнірі після того, як змінював тренера під час сезону. У 2012-му році Роберто Ді Маттео змінив Андре Віллаш-Боаша, а 2008-го Авраам Грант змінив Жозе Моурінью.

Крім того, команда Тухеля буде грати в фіналі турніру другий рік поспіль. У минулому сезоні «Парі Сен-Жермен», яким керував німецький фахівець, поступилася у вирішальному матчі «Баварії» з рахунком 0:1. Тухель перший, кому підкорилося це досягнення.

Фінал Ліги чемпіонів пройде 29 травня на Олімпійському стадіоні в Стамбулі.