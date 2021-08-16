Харлан познайомила свого бойфренда з Україною

Олімпійська чемпіонка відвідала з коханим Київ і Одесу

Ольга Харлан, яка зі своїм бойфрендом Луїджі Самеле мешкає в Італії, відвідала з ним кілька українських міст. Зокрема пара погуляла Києвом і відпочила в Одесі. Про це відома спортсменка повідомила на своїй сторінці в соцмережах.

«Це був неймовірний тиждень разом, коханий, тут… у мене вдома, і тепер у тебе є ще одне місце, яке також можна назвати домом. Вже сумую за тобою», – написала Харлан.

Луїджі й Ольга відпочили в Одесі

Луїджі – 34 роки. В Токіо-2020 він виграв дві срібні нагороди.

Пара прогулялася центром Києва

Ольга виступила невдало. На Олімпіаді вона була однією з головних фавориток на перемогу в змаганнях шаблісток, проте поступилася вже в 1/16 фіналу.