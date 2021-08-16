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    Харлан познайомила свого бойфренда з Україною

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    Ольга пригощала Луїджі вишуканими стравами - Харлан познайомила свого бойфренда з Україною
    Ольга пригощала Луїджі вишуканими стравами
    Фото з відкритих джерел

    Олімпійська чемпіонка відвідала з коханим Київ і Одесу

    Ольга Харлан, яка зі своїм бойфрендом Луїджі Самеле мешкає в Італії, відвідала з ним кілька українських міст. Зокрема пара погуляла Києвом і відпочила в Одесі. Про це відома спортсменка повідомила на своїй сторінці в соцмережах.

    «Це був неймовірний тиждень разом, коханий, тут… у мене вдома, і тепер у тебе є ще одне місце, яке також можна назвати домом. Вже сумую за тобою», – написала Харлан.

    Луїджі й Ольга відпочили в Одесі
    Луїджі й Ольга відпочили в Одесі

    Луїджі – 34 роки. В Токіо-2020 він виграв дві срібні нагороди.

    Пара прогулялася центром Києва
    Пара прогулялася центром Києва

    Ольга виступила невдало. На Олімпіаді вона була однією з головних фавориток на перемогу в змаганнях шаблісток, проте поступилася вже в 1/16 фіналу.

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    Теги: Олімпіада Ольга Харлан
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    Харлан познайомила свого бойфренда з Україною