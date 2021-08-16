Мало грошей? Міністр спорту прокоментував скарги олімпійців

«Крім Рижикової, ніхто не скаржився, що держава виділила замало коштів»

Після Олімпіади в Токіо на адресу чиновників було випущено чимало критичних стріл. За підготовку спортсменів відповідають федерації з видів спорту, тому з них і питатимуть, як і скільки коштів було витрачено на ту чи іншу дисципліну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

«Завжди після олімпіад щось таке відбувається. На минулій, в Ріо, коли було 11 медалей, було менше галасу, ніж зараз. А зараз є реальний приріст з медалями – їх 19. Так, є невдалі виступи та треба дивитися чому: як і скільки коштів було витрачено на ту чи іншу дисципліну, як на це буде реагувати та чи інша федерація. Тому що саме вони відповідають за підготовку спортсменів. Мені приємно, що практично жодного спортсмена не було, який сказав би, що йому держава виділила недостатньо коштів, крім легкоатлетки Анни Рижикової», – сказав Гутцайт.

Також міністр розповів, як формувався список української делегації в Японію і які види спорту зазнали фіаско на Іграх-2020.

Раніше легкоатлетка Марина Килипко розповіла, як вплинула на її результат відсутність особистого тренера на Олімпіаді.

Нагадаємо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах.

Докладніше: Вадим Гутцайт: Якщо депутати вирішать, що 19 медалей – це провал, то хай голосують за мою відставку