Найгірший результат на Олімпіаді. Міністр спорту анонсував розбірки

Cпортсмени по всьому світу літають, українські бази взагалі не використовують. І при цьому немає жодного результату, – наголосив Вадим Гутцайт

Гутцайт: «Я ж не готую спортсменів»

Держава повністю забезпечила пріоритетні види спорту, на медалі в яких розраховувала. Тому на цьому тижні Міністерство молоді та спорту буде збиратися з усіма, аналізувати та робити висновки після Олімпіади у Токіо. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив міністр спорту Вадим Гутцайт.

Чиновник прокоментував анонсовані кадрові зміни у тренерському штабі.

«Є пріоритетні види спорту, на медалі в яких ми розраховували. Але ж ви самі бачите провал у важкій атлетиці, бадмінтоні, спортивній та художній гімнастиці, стрільбі з лука, стрибках у воду, настільному тенісі, тріатлоні, де у нас взагалі нема медалей, та у таких як легка атлетика, дзюдо, фехтування та бокс, де лише по одній. Тому цього тижня будемо збиратися з усіма, аналізувати та робити висновки. Держава повністю забезпечила фінансово всі ці види спорту», – сказав Гутцайт.

Він не вважає невтішні результати у легкій атлетиці збігом обставин.

«Подивімося, скільки коштів виділяли для легкої атлетики за останні вісім років. Це сотні мільйонів гривень. Сотні! 60–80 млн на рік. А де ж результат?» – обурився міністр.

З його слів, прийшовши працювати у Мінмолодьспорту, він проаналізував, де готуються українські легкоатлети.

«Так вони їздять по всьому світу. Рижикова, яка скаржиться, що їй чогось було недостатньо, понад 1,1 млн грн витратила на свою підготовку за останній рік-півтора. Вона готувалася у Португалії, ми створювали для неї всі умови. Я потім викликав до себе головного тренера і відверто казав, що тут же не туристичне агентство. Я ж дивлюся, що всі спортсмени по всьому світу літають, українські бази взагалі не використовують. І при цьому немає жодного результату», – підкреслив Гутцайт.

Чиновник переконаний: якщо федерації рекомендували нам тренерів, а вони не підготували спортсменів або підготували не так, як треба, або десь не витримали тиск, у такому разі треба розмовляти вже з федерацією.

«Я ж не готую спортсменів», – наголосив Гутцайт.

До слова, міністр спорту прокоментував скарги олімпійців на те, що держава виділила мало коштів.

Раніше легкоатлетка Марина Килипко розповіла, як вплинула на її результат відсутність особистого тренера на Олімпіаді.

Нагадаємо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах.