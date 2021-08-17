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    Послуги Роналду запропонували англійському гранду

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    Кріштіану Роналду може стати партнером Олександра Зінченка - Послуги Роналду запропонували англійському гранду
    Кріштіану Роналду може стати партнером Олександра Зінченка
    Фото з відкритих джерел

    «Ювентус» хоче виручити за нападника €30 млн

    Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду може стати гравцем «Манчестер Сіті». Жорже Мендеш, авторитетний агент 36-річного зоряного португальського гравця, запропонував послуги свого клієнта англійському «Манчестер Сіті». Про це повідомляє Corriere dello Sport.

    Відзначається, що «Ювентус» готовий розлучитися з гравцем за €30 млн. Причиною цього є термін дії контракту футболіста, який завершується за рік. В разі продажу прав на футболіста туринський клуб не понесе збитків в цьому сезоні через великі витрати на зарплату португальця.

    Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів.

    Чинний контракт Роналду з італійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

    За «Манчестер Сіті» виступає українець Олександр Зінченко. В першому турі англійської Прем’єр-ліги він повторив досягнення Олега Лужного.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Послуги Роналду запропонували англійському гранду