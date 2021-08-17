Послуги Роналду запропонували англійському гранду

«Ювентус» хоче виручити за нападника €30 млн

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду може стати гравцем «Манчестер Сіті». Жорже Мендеш, авторитетний агент 36-річного зоряного португальського гравця, запропонував послуги свого клієнта англійському «Манчестер Сіті». Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Відзначається, що «Ювентус» готовий розлучитися з гравцем за €30 млн. Причиною цього є термін дії контракту футболіста, який завершується за рік. В разі продажу прав на футболіста туринський клуб не понесе збитків в цьому сезоні через великі витрати на зарплату португальця.

Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів.

Чинний контракт Роналду з італійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

За «Манчестер Сіті» виступає українець Олександр Зінченко. В першому турі англійської Прем’єр-ліги він повторив досягнення Олега Лужного.