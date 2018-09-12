Потенційні покупці ФК «Карпати» відмовилися коментувати правдивість інформації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проте, вже кілька днів проводиться аудит

У ТОВ «Епіцентр-К» відмовилися підтвердити чи спростувати наміри власників компанії, народного депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги, щодо придбання футбольного клубу «Карпати».

Про це повідомила керівник департаменту зі зв’язків з громадськістю компанії Юлія Чудновець.

«Наразі наша компанія не коментує інформацію щодо ФК «Карпати». На нашу думку, коректніше звернутися до адміністрації клубу щодо уточнення інформації», – сказала вона у коментарі «Незалежному громадському порталу».

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що подружжя Герег давно змогли домовитися з Димінським і Коломойським, яким належить 50% акцій клубу.

Наголошується, що у «Карпатах» кілька днів уже працюють люди, які оцінюють майно клубу, проводиться аудит.

Але поки невідомо, чи означає це передачу майна, або відбувається оцінка вартості.

Зауважимо, що народний депутат України Олександр Герега голосував за «диктаторські закони 16 січня». Також він є президентом Федерації важкої атлетики України.