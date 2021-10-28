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    Роналду вп’яте стане батьком

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    Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес чекають на ще одну дитину - Роналду вп’яте стане батьком
    Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес чекають на ще одну дитину
    Фото з відкритих джерел

    Його громадянська дружина Джорджина Родрігес перебуває на 12-му тижні вагітності

    Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Португалії Кріштіану Роналду та його дівчина Джорджина Родрігес чекають на дитину. Про повідомляє Hola з посиланням на власні джерела.

    Зазначається, що Джорджина перебуває на 12-му тижні вагітності.

    У 36-річного португальця четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері, та Алана Мартіна, яку 2017-го народила Джорджина.

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    Раніше повідомлялося, що Роналду зобов'язали знести частину його будинку в Португалії.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду вп’яте стане батьком