Роналду вп’яте стане батьком

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес чекають на ще одну дитину

Його громадянська дружина Джорджина Родрігес перебуває на 12-му тижні вагітності

Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Португалії Кріштіану Роналду та його дівчина Джорджина Родрігес чекають на дитину. Про повідомляє Hola з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Джорджина перебуває на 12-му тижні вагітності.

У 36-річного португальця четверо дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері, та Алана Мартіна, яку 2017-го народила Джорджина.

Раніше повідомлялося, що Роналду зобов'язали знести частину його будинку в Португалії.