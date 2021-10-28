«Вест Гем» Ярмоленка вибив «Манчестер Сіті» Зінченка з Кубку англійської ліги

Обидва українці почали матч у стартових складах своїх команд

В 1/8 фіналу розіграшу Кубку англійської ліги зустрілися «Вест Гем» Андрія Ярмоленка і «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка. Обидва українці вийшли в стартових складах, а переможця після нульової нічиєї в основний час визначила післяматчева серія пенальті. Влучнішими виявилися «молотобійці» – 0:0 (5:3).

WhoScored оцінив гру футболістів. Зінченко отримав найвищу оцінку у складі «Сіті» – 7,5. Олександр за 90 хвилин заблокував 2 удари, двічі виніс м'яч, 1 раз перехопив, виграв 4 верхові дуелі з 4, 116 разів торкнувся м'яча, віддав 78 точних передач з 88 (89%), завдав 1 удару у ворота та провів 1 успішне обведення у 2 спробах.

Ярмоленко має 6,2 бали. Менше в команді Андрія тільки у Володимира Цоуфала (6,0).

Найкращим гравцем матчу визнано воротаря «Вест Гема» Альфонса Ареоля – 7,8.

Обидва українці викликані на збір національної команди перед заключним матчем відбору на чемпіонат світу з Боснією і Герцеговиною.

Раніше «Динамо» резервним складом вийшло до 1/4 фіналу Кубку України.

Тим часом «Барселона» звільнила тренера.