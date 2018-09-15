  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем'єр-ліга. «Карпати» приймають «Ворсклу». Прев’ю поєдинку

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга. «Карпати» приймають «Ворсклу». Прев’ю поєдинку

    «Ворскла» за Василя Сачка може здобути 60-ту перемогу у чемпіонатах

    «Карпати» – «Ворскла». 17:00

    Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 32 матчі в українській Прем’р-лізі.

    Історія зустрічей

    Всього зіграно 48 матчів: +18=14-16 м’ячі 53-48. На полі «Карпат» – 25 матчів: +13=3-9 м’ячі 35-22. В УПЛ зіграно 42 матчі: +13=13-16 м’ячі 40-46. На полі «Карпат» – 21 матч: +9=3-9 м’ячі 25-22.

    Останній матч на полі «Карпат»: 23.07.2017. 2-й тур чемпіонату України-2017/18. «Карпати» – «Ворскла» – 1:3. Голи: 0:1 – Ю. Коломоєць (5), 1:1 – С. Рібас (17), 1:2 – В. Шарпар (49), 1:3 – В. Одарюк (90+1).

    Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів – Юрій Коломоєць з «Ворскли» (три м’ячі).

    Цікаві факти та можливі події

    «Ворскла» може забити 300-й гостьовий гол у чемпіонатах (ще два м’ячі).

    З липня 2013 року «Карпати» на своєму полі більше одного гола за матч у ворота «Ворскли» не забивають.

    Безвиграшна домашня серія «Карпат» в УПЛ триває три матчі: =1-2.

    «Ворскла» за Василя Сачка може здобути 60-ту перемогу у чемпіонатах.

    Полтавці обходяться без нічиїх в УПЛ вже вісім турів підряд: чотири перемоги та чотири поразки.

    25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе з «Ворскли», 15-й – Олег Голодюк з «Карпат».

    Обидва воротарі – Максим Кучинський з «Карпат» і Богдан Шуст з «Ворскли» – з початку чемпіонату виступають без замін.

    Гегам Кадимян і Михайло Сергійчук з «Ворскли» не так давно виступали і за «Карпати».

    «Карпати» за арбітра Миколи Балакіна в УПЛ проводили лише домашні матчі й у всіх зазнали поразок – три гри.

    «Ворскла» за Миколи Балакіна обходиться без нічиїх у чемпіонатах чотири матчі поспіль: три перемоги та поразка.

    Джерело: сайт УПЛ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ