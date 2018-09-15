Прем'єр-ліга. «Карпати» приймають «Ворсклу». Прев’ю поєдинку



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«Ворскла» за Василя Сачка може здобути 60-ту перемогу у чемпіонатах

«Карпати» – «Ворскла». 17:00

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 32 матчі в українській Прем’р-лізі.

Історія зустрічей

Всього зіграно 48 матчів: +18=14-16 м’ячі 53-48. На полі «Карпат» – 25 матчів: +13=3-9 м’ячі 35-22. В УПЛ зіграно 42 матчі: +13=13-16 м’ячі 40-46. На полі «Карпат» – 21 матч: +9=3-9 м’ячі 25-22.

Останній матч на полі «Карпат»: 23.07.2017. 2-й тур чемпіонату України-2017/18. «Карпати» – «Ворскла» – 1:3. Голи: 0:1 – Ю. Коломоєць (5), 1:1 – С. Рібас (17), 1:2 – В. Шарпар (49), 1:3 – В. Одарюк (90+1).

Серед чинних гравців найкращий голеадор попередніх матчів – Юрій Коломоєць з «Ворскли» (три м’ячі).

Цікаві факти та можливі події

«Ворскла» може забити 300-й гостьовий гол у чемпіонатах (ще два м’ячі).

З липня 2013 року «Карпати» на своєму полі більше одного гола за матч у ворота «Ворскли» не забивають.

Безвиграшна домашня серія «Карпат» в УПЛ триває три матчі: =1-2.

«Ворскла» за Василя Сачка може здобути 60-ту перемогу у чемпіонатах.

Полтавці обходяться без нічиїх в УПЛ вже вісім турів підряд: чотири перемоги та чотири поразки.

25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе з «Ворскли», 15-й – Олег Голодюк з «Карпат».

Обидва воротарі – Максим Кучинський з «Карпат» і Богдан Шуст з «Ворскли» – з початку чемпіонату виступають без замін.

Гегам Кадимян і Михайло Сергійчук з «Ворскли» не так давно виступали і за «Карпати».

«Карпати» за арбітра Миколи Балакіна в УПЛ проводили лише домашні матчі й у всіх зазнали поразок – три гри.

«Ворскла» за Миколи Балакіна обходиться без нічиїх у чемпіонатах чотири матчі поспіль: три перемоги та поразка.

Джерело: сайт УПЛ