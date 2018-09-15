Прем’єр-ліга. Перед стартом у Лізі Європи «Ворскла» на виїзді здолала «Карпати»
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Розсилка
Полтавці підбираються до трійки лідерів
«Ворскла» у доброму гуморі може готуватися до старту групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19.
У 8-му турі Прем'єр-ліги полтавці на виїзді переграли «Карпати».
Єдиний гол забив Ардін Даллку у доданий до основного час. Він прийняв м’яч на груди після подачі з кута поля й ударом з розвороту вразив ворота Микити Шевченка.
Для «Ворскли» це четверта перемога у нинішньому сезоні, і команді вдалося піднятися на четверте місце, відстаючи від «Динамо» на одне очко.
Прем’єр-ліга України з футболу
Матч 8-го туру
«Карпати» – «Ворскла» – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Даллку (90+)
«Карпати»: Шевченко, Лебеденко, Ковтун, Федецький, Ербес (Вербний, 85), Бородай, Карраскаль, Мякушко, Швед (де Камарго, 46), Понде (Гуцуляк, 46), Ді Франко.
«Ворскла»: Шуст, Даллку, Артур, Пердута, Кобахідзе, Чеснаков, Скляр (Кравченко, 62), Шарпар, Ребенок, Кулач (Мисик, 87), Ніколас Карека (Сергійчук, 58).
Попередження: Даллку (18), Ді Франко (21), Карраскаль (27), Шарпар (42), Федецький (62), де Камарго (73).