Прем'єр-ліга України. «Олімпік» здобув нічию з «Карпатами», програючи 0:2 після першого тайму



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Зрівняв рахунок в матчі на 87-й хвилині Максим Тейшейра

У першому недільному матчі 3-го туру Прем'єр-ліги України «Карпати» втратили перемогу в матчі з «Олімпіком» (2:2).

На 34-й хвилині «Карпати» провели швидку контратаку, після помилки гравців «Олімпіка» в центрі поля.

Після навісу з флангу Ді Франко переграв Гришка і головою відправив м'яч у ворота.

Лише через декілька хвилин «Карпати» провели чергову атаку, яку відмінним дальнім ударом завершив Мар'ян Швед.

На 57-й хвилині Антон Кравченко виграв верхову боротьбу і переправив м'яч у ворота після розіграшу штрафного удару.

Зрівняв рахунок в матчі на 87-й хвилині Максим Тейшейра, скориставшись помилкою в захисті левів.

Прем'єр-ліга України

Матч 3-го туру

«Карпати» - «Олімпік» 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - Ді Франко (32), 2:0 - Швед (36), 2:1- Кравченко (58), 2:2 - Тейшейра (86)

«Карпати»: Кучинський, Мехремич, Федецький, Мірошниченко, Лебеденко, Вербний, Мякушко, Карраскаль, Голодюк (Варгас, 58), Швед (Гуцуляк, 73), Ді Франко (Бородай, 77)

«Олімпік»: Кринський, Вакуленко, Немчанінов (Пасіч, 46), Кравченко, Зубейко, Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Ксьонз (Трояновський, 65), Гришко, Дегтярьов, Балашов

Попередження: Лебеденко (19), Пасіч (68), Ді Франко (71), Бородай (78), Трояновський (81)

Джерело: ua.tribuna.com