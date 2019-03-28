Президент Міжнародного олімпійського комітету прокоментував історію з арештом п’яти спортсменів



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Томас Бах очікує вердикту суду Olympic.org

Томас Бах сподівається, що все таємне стане явним

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив надію, що всі винні в допінг-скандалі на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Зеєфельді будуть покарані.

На чемпіонаті світу-2019 австрійська поліція заарештувала п'ятьох лижників, які використовують кров'яний допінг. У Німеччині була виявлена клініка доктора Марка Шмідта, яка роками допомагала спортсменам різних країн застосовувати допінг.

«Стосовно Зеєфельда, то ми сподіваємося, що все буде прояснено, а таємне стане явним. Сподіваємося, що в разі доведення провини спортсмени і лікарі будуть покарані швидко і жорстко», - сказав Бах.