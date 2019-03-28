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    Президент Міжнародного олімпійського комітету прокоментував історію з арештом п’яти спортсменів

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    Томас Бах очікує вердикту суду - Президент Міжнародного олімпійського комітету прокоментував історію з арештом п’яти спортсменів
    Томас Бах очікує вердикту суду
    Olympic.org

    Томас Бах сподівається, що все таємне стане явним

    Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив надію, що всі винні в допінг-скандалі на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Зеєфельді будуть покарані.

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    На чемпіонаті світу-2019 австрійська поліція заарештувала п'ятьох лижників, які використовують кров'яний допінг. У Німеччині була виявлена клініка доктора Марка Шмідта, яка роками допомагала спортсменам різних країн застосовувати допінг.

    «Стосовно Зеєфельда, то ми сподіваємося, що все буде прояснено, а таємне стане явним. Сподіваємося, що в разі доведення провини спортсмени і лікарі будуть покарані швидко і жорстко», - сказав Бах.

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    допінг Томас Бах МОК лижний спорт
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