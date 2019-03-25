Видатний тренер розповіла, чому їй хотілося ридати, коли двоє її підопічних здобули золото і срібло Олімпіади



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Етері Тутберідзе усміхалася в миті, коли душа розривалася з горя Sportbox

Життєва драма Етері Тутберідзе

Російська тренер з фігурного катання Етері Тутберідзе, яка стала однією з героїнь недавно завершеного в Японії чемпіонату світу, поділилася в соціальних мережах своїми особистими переживаннями щодо хвороби і смерті своєї матері. Етері Петрівна Тутберідзе боролася з раком дев'ять місяців і померла торік 8 листопада. Її донька і тезка Етері Георгіївна дуже важко переживала цю ситуацію, але не показувала особистих хвилювань на публіці.

Тепер, після перемоги учениці Тутберідзе Аліни Заґітової і другого місця Елізабет Турсинбаєвої, знаменитий тренер вийшла з образу «залізної леді» і поділилася з публікою тим, що тримала в собі стільки часу.

«Менше року тому я написала лист, хотіла поділитися почуттями, які відчувала на той період, - розпочала пост в Instagram Тутберідзе. - Мої друзі мені заборонили публікувати цей лист, вважаючи, що це прояв слабкості на той момент. Дивні, змішані почуття в душі.

Здавалося б ось – апогей спортивних досягнень і професійного щастя, стільки років невпинної роботи, дві особистих медалі на Олімпіаді (золото і срібло Заґітової і Євгенії Медведєвої – прим.). Цілих дві. Ну, радій, ну хоча б посміхнися. А в душі стоїть клубок, клубок невисловленого болю. І ось, не стримавшись, я все ж пишу.

У день мого від'їзду до Японії на збори перед Олімпіадою, у моєї мами стався удар, спочатку часткова паралізація, пізніше виявилося - рак головного мозку. А далі? Далі, як у тумані. Моя донька живе в загальноосвітній школі, щоб не жити вдома одній. Моя мама знаходиться в лікарні, у важкому стані. Сльози моєї доньки по телефону, яка залишилася в Москві, на самоті. Боротьба за життя матері, у якої невтішний діагноз.

Олімпіада. Медалі. Нагородження. Люди вітають, заглядають в очі і шукають відповідну радість, а її ніби немає. Біль...

А після повернення в Москву - боротьба, щоденна боротьба за життя, нехай вже і не дуже усвідомлена моєї мами. Мозок відмовляється приймати, що мама неминуче йде.

Мій батько не дожив півроку до сочинської Олімпіади, моя мати не змогла усвідомити і порадіти за щойно завершену Олімпіаду.

Далі – дивний відхід моїх учениць, одну з яких я всім ставила в приклад і для якої я чесно зробила 200% зі 100 можливих у спорті. Звинувачення... Від яких болючіше вже і не стає.

Кажуть, що Бог дає нам по заслугах і силах. Господи, я безмежно вдячна тобі, що багаторічна робота принесла найвищі спортивні плоди. І дай нам сили, Господи, дай нам сили, щоб перегорнути цю сторінку життя. І ось, після майже року, я можу сказати. Я перегорнула. Дякую моїм друзям, близьким і моїм батькам».