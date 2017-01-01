Президент «Олімпіка» дав команду своїм гравцям покинути поле під час матчу чемпіонату U-21
- Сьогодні, 16:26
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Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються
Скандал трапився в матчі 18-го туру чемпіонату U-21 «Карпати» - «Олімпік».
Як повідомляє Twitter львівського клубу, президент донеччан забрав свою команду з поля за рахунку 4:0, гості матч до кінця не дограли.
«За рахунку 4:0 у матчі молодіжних команд «Карпат» та «Олімпіка» президент донеччан звелів футболістам зійти з поля», - йдеться у повідомленні в соцмережі.
Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються.
#СКАНДАЛ— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 2 декабря 2017 г.
За рахунку 4:0 у матчі молодіжних команд Карпат та @fcolympic_don, президент донеччан звелів футболістам зійти з поля.#новини_Карпат #fckl_news #karpatyolimpik pic.twitter.com/6CbJdscOtZ