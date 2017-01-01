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    Президент «Олімпіка» дав команду своїм гравцям покинути поле під час матчу чемпіонату U-21

    Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються
    Скандал трапився в матчі 18-го туру чемпіонату U-21 «Карпати» - «Олімпік». Як повідомляє Twitter львівського клубу, президент донеччан забрав свою команду з поля за рахунку 4:0, гості матч до кінця не дограли. «За рахунку 4:0 у матчі молодіжних команд «Карпат» та «Олімпіка» президент донеччан
    • Сьогодні, 16:26
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    Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються

    Скандал трапився в матчі 18-го туру чемпіонату U-21 «Карпати» - «Олімпік».

    Як повідомляє Twitter львівського клубу, президент донеччан забрав свою команду з поля за рахунку 4:0, гості матч до кінця не дограли.

    «За рахунку 4:0 у матчі молодіжних команд «Карпат» та «Олімпіка» президент донеччан звелів футболістам зійти з поля», - йдеться у повідомленні в соцмережі.

    Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються.

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