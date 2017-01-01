Президент «Олімпіка» дав команду своїм гравцям покинути поле під час матчу чемпіонату U-21

Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються

Скандал трапився в матчі 18-го туру чемпіонату U-21 «Карпати» - «Олімпік». Як повідомляє Twitter львівського клубу, президент донеччан забрав свою команду з поля за рахунку 4:0, гості матч до кінця не дограли. «За рахунку 4:0 у матчі молодіжних команд «Карпат» та «Олімпіка» президент донеччан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються

Скандал трапився в матчі 18-го туру чемпіонату U-21 «Карпати» - «Олімпік».

Як повідомляє Twitter львівського клубу, президент донеччан забрав свою команду з поля за рахунку 4:0, гості матч до кінця не дограли.

«За рахунку 4:0 у матчі молодіжних команд «Карпат» та «Олімпіка» президент донеччан звелів футболістам зійти з поля», - йдеться у повідомленні в соцмережі.

Причини такого рішення керівника «Олімпіка» не уточнюються.