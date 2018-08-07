Українка виграла забіг на 800 метрів. Але замість святкування допомогла суперниці, яка впала (відео)



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Наталія Прищепа

Вчинок дня від Наталії Прищепи

Українська легкоатлетка Наталія Прищепа фінішувала першою в забігу на 800 метрів в кваліфікації чемпіонату Європи-2018 в Берліні.

Українка вийшла в півфінал турніру.

Але замість того, щоб відпочивати або святкувати, Прищепа повернулася на доріжку і допомогла суперниці, яка впала.

Бельгійка Рене Ейкенс перед фінішем намагалася увірватися до трійки лідерів, але впала після контакту з іншою спортсменкою.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Три перших місця в забігу гарантували кваліфікацію в наступну стадію.

Зазначимо, що Наталія - чинна чемпіонка Європи в цій дисципліні.

У 2016 році вона виграла змагання в Амстердамі, подолавши 800 метрів за 1 хвилину 59,70 секунди.

Джерело: ua.tribuna.com