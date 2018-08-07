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    Українка виграла забіг на 800 метрів. Але замість святкування допомогла суперниці, яка впала (відео)

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    Наталія Прищепа - Українка виграла забіг на 800 метрів. Але замість святкування допомогла суперниці, яка впала (відео)
    Наталія Прищепа

    Вчинок дня від Наталії Прищепи

    Українська легкоатлетка Наталія Прищепа фінішувала першою в забігу на 800 метрів в кваліфікації чемпіонату Європи-2018 в Берліні.

    Українка вийшла в півфінал турніру.

    Але замість того, щоб відпочивати або святкувати, Прищепа повернулася на доріжку і допомогла суперниці, яка впала.

    Бельгійка Рене Ейкенс перед фінішем намагалася увірватися до трійки лідерів, але впала після контакту з іншою спортсменкою.

    Три перших місця в забігу гарантували кваліфікацію в наступну стадію.

    Зазначимо, що Наталія - чинна чемпіонка Європи в цій дисципліні.

    У 2016 році вона виграла змагання в Амстердамі, подолавши 800 метрів за 1 хвилину 59,70 секунди.

    Джерело: ua.tribuna.com

    чемпіонат Європи Збірна України легка атлетика
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