Прищепа розповіла, як їй вдалося захистити титул чемпіонки Європи



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Наталія Прищепа. Фото ФЛАУ

Наталія визнала, що це було зробити важко психологічно

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа відразу після тріумфу у Берліні дала короткий коментар.

Представниці Рівненщини вдалося захистити здобутий два роки тому в Амстердамі титул, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

«Я дуже рада, що мій помаранчевий номерок чемпіонки Європи ще на два роки залишається зі мною», - сказала вона.

«Захистити титул важче, ніж здобути його вперше. Інша справа, коли ти виходиш на старт з титулом. Він зараз твій, але настає момент, коли ти розумієш – або він у тебе залишиться, або ти його втратиш. У першу чергу, це важко психологічно», - додала спортсменка.

За словами Прищепи, вона не злякалася, коли на останньому колі опинилася у пастці, коли суперниці буквально затиснули її.

«Мені пощастило, що я ще до старту зуміла заспокоїтися, і якось тверезо оцінювати ситуацію у забігу, обдумувати, що відбувається на дистанції. Так що я бачила, хто мене закриває. На щастя, з тієї пастки я успішно вибралася», - зауважила вона.

«Я була дуже рада, що на п’єдесталі дві українки. Це круто», - підсумувала Наталія те, що Ользі Ляховій вдалося фінішувати третьою.