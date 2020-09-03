Непереможний британський боксер може стати суперником Усика



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Дюбуа має зріст 196 см і розмах рук 198 см Світлина - sport.24tv.uа

Промоутер запропонував кандидатуру 22-річного боксера на бій з Олександром Усиком

Промоутер Френк Воррен заявив, що готовий організувати поєдинок свого підопічного Даніеля Дюбуа проти обов'язкового претендента на пояс WBO Олександра Усика за вакантний титул організації.

Дюбуа може стати суперником Усика у випадку, якщо нинішній чемпіон світу Ентоні Джошуа відмовиться від обов’язкового захисту титулу.

«Так, ми б погодилися на цей бій. Безумовно, Даніель набагато більший, ніж Усик, але в Олександра є приголомшливий досвід. Він дуже вмілий боєць. Як ви знаєте, він вже провів поєдинок в суперважкій вазі. Усик - колишній важковаговик. Я думаю , що з урахуванням молодості і потужності для Дюбуа цей бій не буде легким. Я вважаю, що Даніель поб'є Усика, - підкреслив Воррен. - Якщо нам доведеться битися з Усиком, ми це зробимо. Це відмінна можливість».

Примітно, що Дюбуа виграв усі 15 поєдинків в професійній кар’єрі і з них 14 нокаутом.

Джерело: Youtube-канал iFL TV