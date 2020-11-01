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    Експерименти з національними символами. Чи мав Усик право робити тризуб «православним»?

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    Тризуб на плечі Олександра Усика такий же своєрідний, як і на одязі - Експерименти з національними символами. Чи мав Усик право робити тризуб «православним»?
    Тризуб на плечі Олександра Усика такий же своєрідний, як і на одязі
    Світлина - Matchroom Boxing

    Боксер знову звернув на себе увагу неоднозначним експериментом

    Український боєць суперважкого дивізіону Олександр Усик (18-0, 13 КО) переміг британця Дерека Чісору (32-10, 23 КО) в поєдинку, який відбувся в Лондоні, на рингу Wembley Arena в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

    На ринг Олександр виходив у кольорах мережі продуктових гірпермаркетів АТБ. А на серці бійця красувався тризуб. Але не звичний, а своєрідний. Від державного символа він відрізняється хрестом посередині. Такий же «герб» витатуйований на правому плечі бійця.

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    Усик у штандартах АТБ і зі зсвоєрідним тризубом

    У принципі, варіант використання «християнського» тризуба просовується в українській історії не вперше. Проте вчені вже неодноразово доводили, що трактовка тризуба як «християнського знаку» суперечить кільком фактам. Головне з них – наш герб походить від «двозуба Святослава Великого», який безумовно був дохристиянським знаком.

    Цікаво, чи не порушив Усик своєрідним використанням герба 338 статтю Кримінального кодексу (наруга над державними символами), порушення Конституцію України (шанування державних символів є обов’язок кожного громадянина)?

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    бокс Олександр Усик Дерек Чісора спорт поза політикою
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