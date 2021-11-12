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    Призер Олімпіади розповів про смерть легендарних українських спортсменів після вакцинації

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    Юрій Сєдих метнув молот на 86 метрів 74 сантиметри. Цей рекорд досі не побитий - Призер Олімпіади розповів про смерть легендарних українських спортсменів після вакцинації
    Юрій Сєдих метнув молот на 86 метрів 74 сантиметри. Цей рекорд досі не побитий
    фото з відкритих джерел

    Юрій Сєдих і Юрій Тамм незадовго до смерті зробили щеплення від коронавірусу

    Метальники молота Юрій Сєдих, Юрій Тамм і Ігор Нікулін, які пішли нещодавно в інші світи, незадовго до смерті зробили щеплення від коронавірусу. Про це повідомив срібний призер Ігор-1980 у стрибках із жердиною Костянтин Волков.

    «Кілька годин тому помер, впавши на вулиці, мій старий товариш за збірною СРСР Ігор Нікулін. Ми з ним говорили 22 вересня після смерті Юрія Тамма, який помер після прильоту з Парижа в Таллінні, впавши у дворі свого будинку. У Парижі Тамм був на похороні Юрія Сєдих, який раптово помер у себе вдома в Парижі від серцевого нападу. З Ігорем ми тоді обговорювали тему вакцинації. Усі троє робили щеплення практично синхронно, отримавши другу дозу незадовго до смерті. Можливо, це збіг, але я в такі збіги не вірю, а вірю в те, що довбаних вакцинаторів усіх мастей і з усіх країн наздожене заслужена кара», – написав Волков на своїй сторінці у соцмережах.

    Волков живе в Білорусі, а його син Матвій став чемпіоном світу серед юніорів.

    Юрій Сєдих – дворазовий олімпійський чемпіон, після завершення кар’єри переїхав з Києва до Франції.

    Юрій Тамм – конкурент Сєдих, жив і працював у Києві, двічі бронзовий призер Олімпіади.

    Ігор Нікулін – бронзовий призер Олімпіади.

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    Теги: метання молота легка атлетика Юрій Сєдих
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    Призер Олімпіади розповів про смерть легендарних українських спортсменів після вакцинації