Призер Олімпіади розповів про смерть легендарних українських спортсменів після вакцинації

Юрій Сєдих і Юрій Тамм незадовго до смерті зробили щеплення від коронавірусу

Метальники молота Юрій Сєдих, Юрій Тамм і Ігор Нікулін, які пішли нещодавно в інші світи, незадовго до смерті зробили щеплення від коронавірусу. Про це повідомив срібний призер Ігор-1980 у стрибках із жердиною Костянтин Волков.

«Кілька годин тому помер, впавши на вулиці, мій старий товариш за збірною СРСР Ігор Нікулін. Ми з ним говорили 22 вересня після смерті Юрія Тамма, який помер після прильоту з Парижа в Таллінні, впавши у дворі свого будинку. У Парижі Тамм був на похороні Юрія Сєдих, який раптово помер у себе вдома в Парижі від серцевого нападу. З Ігорем ми тоді обговорювали тему вакцинації. Усі троє робили щеплення практично синхронно, отримавши другу дозу незадовго до смерті. Можливо, це збіг, але я в такі збіги не вірю, а вірю в те, що довбаних вакцинаторів усіх мастей і з усіх країн наздожене заслужена кара», – написав Волков на своїй сторінці у соцмережах.

Волков живе в Білорусі, а його син Матвій став чемпіоном світу серед юніорів.

Юрій Сєдих – дворазовий олімпійський чемпіон, після завершення кар’єри переїхав з Києва до Франції.

Юрій Тамм – конкурент Сєдих, жив і працював у Києві, двічі бронзовий призер Олімпіади.

Ігор Нікулін – бронзовий призер Олімпіади.