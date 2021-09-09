Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху

На змаганнях у Цюріху росіянка Ласіцкене виграла золото, а Магучіх взяла срібло

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, цього разу після етапу «Діамантової ліги» в Цюріху. Відповідні фото оприлюднила австралійська стрибунка Елінор Паттерсон в Instagram.

Так, Паттерсон опублікувала кілька групових фото після змагань. На одному з них разом позують Магучіх і Ласіцкене. Спортсменки стоять без прапорів, але росіянка обіймає українку за плече.

На змаганнях у Цюріху Ласіцкене виграла золото, а Магучіх взяла срібло.

Як відомо, Олімпійські ігри завершилися 8 серпня яскравим шоу, але пристрасті навколо них не вщухають. У скандал потрапила легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка після здобуття «бронзи» в секторі для стрибків у висоту сфотографувалася з чемпіонкою з Росії Марією Ласіцкене. Ці кадри облетіли весь світ, а з Міністерства збройних сил України запросили Ярославу на бесіду.

Згодом Магучіх написала зворушливе звернення до українців.