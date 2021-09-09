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    Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху

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    Росіянка Марія Ласіцкене обіймає українку Ярославу Магучіх за плече - Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху
    Росіянка Марія Ласіцкене обіймає українку Ярославу Магучіх за плече
    Фото: Елінор Паттерсон / Instagram

    На змаганнях у Цюріху росіянка Ласіцкене виграла золото, а Магучіх взяла срібло

    Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, цього разу після етапу «Діамантової ліги» в Цюріху. Відповідні фото оприлюднила австралійська стрибунка Елінор Паттерсон в Instagram.

    Так, Паттерсон опублікувала кілька групових фото після змагань. На одному з них разом позують Магучіх і Ласіцкене. Спортсменки стоять без прапорів, але росіянка обіймає українку за плече.

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    Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху
    Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху
    Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху
    Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху

    На змаганнях у Цюріху Ласіцкене виграла золото, а Магучіх взяла срібло.

    Як відомо, Олімпійські ігри завершилися 8 серпня яскравим шоу, але пристрасті навколо них не вщухають. У скандал потрапила легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка після здобуття «бронзи» в секторі для стрибків у висоту сфотографувалася з чемпіонкою з Росії Марією Ласіцкене. Ці кадри облетіли весь світ, а з Міністерства збройних сил України запросили Ярославу на бесіду.

    Згодом Магучіх написала зворушливе звернення до українців.

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    Теги: спорт Діамантова ліга легка атлетика скандал Ярослава Магучих
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    Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою після змагань у Цюріху