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    Українці здобули «срібло» і «бронзу» в фіналі Діамантової ліги

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    Андрій Проценко зумів виграти срібну нагороду у фіналі Діамантової ліги - Українці здобули «срібло» і «бронзу» в фіналі Діамантової ліги
    Андрій Проценко зумів виграти срібну нагороду у фіналі Діамантової ліги
    Фото з відкритих джерел

    Проценко посів друге місце у стрибках у висоту, Рижикова стала третьою в бігу на 400 метрів з бар’єрами

    В другий день фіналу Діамантової ліги, який проходив у швейцарському Цюріху український легкоатлет Андрій Проценко виграв срібну нагороду. Його результат у стрибках у висоту – 2,30 метра. Тріумфатором став Джанмарко Танбері з Італії з результатом 2,34 метра.

    У бігу на 400 метрів з бар'єрами стала українка Анна Рижикова. Її результат – 53,7 секунди. Зазначимо, що цього року дніпрянка вибігала з 53-х секунд і, якби показала свій найкращий результат, то стала б другою. Адже Шамьє Літтл зі США фінашувала з результатом 53,35. А виграла змагання бронзова призерка Олімпіади в Токіо Фемке Бол з Нідерландів.

    У перший день фіналу, нагадаємо, бронзову нагороду в стрибках у довжину виграла Марина Бех-Романчук. А Ярослава Магучіх, яка стрибала в висоту, стала другою, після чого знову засвітилася на фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

    Тим чесом математик вирахував ідеального футболіста в історії, і це – не Мессі.

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    Теги: Андрій Проценко легка атлетика Анна Рижикова
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    Українці здобули «срібло» і «бронзу» в фіналі Діамантової ліги