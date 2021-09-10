Українці здобули «срібло» і «бронзу» в фіналі Діамантової ліги

Проценко посів друге місце у стрибках у висоту, Рижикова стала третьою в бігу на 400 метрів з бар’єрами

В другий день фіналу Діамантової ліги, який проходив у швейцарському Цюріху український легкоатлет Андрій Проценко виграв срібну нагороду. Його результат у стрибках у висоту – 2,30 метра. Тріумфатором став Джанмарко Танбері з Італії з результатом 2,34 метра.

У бігу на 400 метрів з бар'єрами стала українка Анна Рижикова. Її результат – 53,7 секунди. Зазначимо, що цього року дніпрянка вибігала з 53-х секунд і, якби показала свій найкращий результат, то стала б другою. Адже Шамьє Літтл зі США фінашувала з результатом 53,35. А виграла змагання бронзова призерка Олімпіади в Токіо Фемке Бол з Нідерландів.

У перший день фіналу, нагадаємо, бронзову нагороду в стрибках у довжину виграла Марина Бех-Романчук. А Ярослава Магучіх, яка стрибала в висоту, стала другою, після чого знову засвітилася на фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

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