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    Віталій Кличко розповів, чи повернеться його брат Володимир у великий бокс

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    Брати Віталій і Володимир Клички свого часу володіли всіма чемпіонськими поясами в боксі - Віталій Кличко розповів, чи повернеться його брат Володимир у великий бокс
    Брати Віталій і Володимир Клички свого часу володіли всіма чемпіонськими поясами в боксі
    фото з відкритих джерел

    За словами мера Києва, Кличко-молодший довів у спорті все, що мав довести

    Володимир Кличко виклав у соцмережах світлину, де помітно, що він перебуває в чудовій спортивній формі. Але питання, чи повернеться він у великий бокс, досі залишалося відкритим. Крапку в ньому поставив його брат Віталій. В ефірі токшоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24» мер столиці заявив, що Кличко-молодший довів у спорті все, що мав довести.

    «Пишаюся братом, який найсильніший у світі. Він завжди тренується, бо у здоровому тілі – здоровий дух. Він у прекрасній формі. Володимир довів все, що можна довести, – сказав Віталій Кличко. – Був олімпійським чемпіоном. Завоював усі пояси, які можна було завоювати. Коли ти на вершині, тебе постійно намагаються скинути. Володимир встановив рекорд. Він 11 років поспіль був на вершині. Безліч разів захищав титули. Він все вже довів».

    Володимир Кличко поступився в поєдинку з Ентоні Джошуа за титул WBA. 3 серпня 2017 року він заявив про завершення кар’єри.

    Титули в Джошуа відібрав інший українець – Олександр Усик. За цей бій боксер заробив найбільший гонорар у кар’єрі.

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    Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс Олександр Усик
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    Віталій Кличко розповів, чи повернеться його брат Володимир у великий бокс