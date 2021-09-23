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    «Прометей» вперше в історії здобув баскетбольний Суперкубок України

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    &laquo;Прометей&raquo; довів свою перевагу над&nbsp;&laquo;Будівельником&raquo; - «Прометей» вперше в історії здобув баскетбольний Суперкубок України
    «Прометей» довів свою перевагу над «Будівельником»
    Фото: fbu.ua

    Чемпіон України впевнено здолав столичний «Будівельник»

    «Прометей» з Кам’янського вперше в історії став переможцем Суперкубку України. У матчі з київським «Будівельником» чемпіон одразу пішов у відрив. За стартову 10-хвилинку слобожанці чверть за чвертю нарощували перевагу і перед останнім таймом мали відчутну перевагу. «Будівельник» намагався вирівняти становище, але марно – 99:104 (21:27, 26:24, 20:29, 32:24).

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    Титул MVP матчу отримав нападник «Прометея» Ілля Сидоров. У його здобутку 20 очок (4/6 триочкових). А найрезультативнішим у переможців став Діанжело Харрісон – 25 очок. Загалом найбільше накидав у корзину в матчі Джиан Клавелл з «Будівельника». Він набрав 32 очка.

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    Теги: баскетбол БК Будівельник БК «Прометей» (Кам'янське)
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    «Прометей» вперше в історії здобув баскетбольний Суперкубок України