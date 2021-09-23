«Прометей» вперше в історії здобув баскетбольний Суперкубок України

Чемпіон України впевнено здолав столичний «Будівельник»

«Прометей» з Кам’янського вперше в історії став переможцем Суперкубку України. У матчі з київським «Будівельником» чемпіон одразу пішов у відрив. За стартову 10-хвилинку слобожанці чверть за чвертю нарощували перевагу і перед останнім таймом мали відчутну перевагу. «Будівельник» намагався вирівняти становище, але марно – 99:104 (21:27, 26:24, 20:29, 32:24).

Титул MVP матчу отримав нападник «Прометея» Ілля Сидоров. У його здобутку 20 очок (4/6 триочкових). А найрезультативнішим у переможців став Діанжело Харрісон – 25 очок. Загалом найбільше накидав у корзину в матчі Джиан Клавелл з «Будівельника». Він набрав 32 очка.