Стали відомі суперники «Прометея» в баскетбольній Лізі чемпіонів

Чемпіон України зустрінеться з командами Іспанії, Німеччини та Італії

«Прометей» з Кам’янського, який у кваліфікації Ліги чемпіонів здолав російську «Парму», в груповому раунді турніру зіграє з іспанським «Леново Тенеріфе», німецьким «Різен Людвігсберг» та італійським «Динамо Сассарі».

«Тенеріфе» за підсумками минулого сезону посів третє місце в чемпіонаті Іспанії, а в плей-оф дійшов до півфіналу, де поступився «Барселоні».

«Різен Людвігсберг» в чемпіонаті Німеччини також фінішував третім, а «Динамо Сассарі» завершило минулий чемпіонат Італії на п'ятому місці.

Напряму в плей-оф Ліги чемпіонів вийде переможець групи. Команди, що посядуть друге та третє місця, потраплять у плей-ін, де боротимуться за решту путівок до 1/16 фіналу.

Розклад матчів «Прометея»

Вівторок, 5 жовтня. «Прометей» – «Леново Тенеріфе»

Середа, 13 жовтня. «Прометей – «Різен Людвігсберг»

Середа, 27 жовтня. «Динамо Сассарі» – «Прометей»

Середа, 10 листопада. «Тенеріфе» – «Прометей»

Середа, 8 грудня. «Прометей» – «Динамо Сассарі»

Вівторок, 21 грудня. «Різен Людвігсберг» – «Прометей»