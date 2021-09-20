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    Стали відомі суперники «Прометея» в баскетбольній Лізі чемпіонів

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    &laquo;Прометей&raquo; вперше зіграє в Лізі чемпіонів - Стали відомі суперники «Прометея» в баскетбольній Лізі чемпіонів
    «Прометей» вперше зіграє в Лізі чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон України зустрінеться з командами Іспанії, Німеччини та Італії

    «Прометей» з Кам’янського, який у кваліфікації Ліги чемпіонів здолав російську «Парму», в груповому раунді турніру зіграє з іспанським «Леново Тенеріфе», німецьким «Різен Людвігсберг» та італійським «Динамо Сассарі».

    «Тенеріфе» за підсумками минулого сезону посів третє місце в чемпіонаті Іспанії, а в плей-оф дійшов до півфіналу, де поступився «Барселоні».

    «Різен Людвігсберг» в чемпіонаті Німеччини також фінішував третім, а «Динамо Сассарі» завершило минулий чемпіонат Італії на п'ятому місці.

    Напряму в плей-оф Ліги чемпіонів вийде переможець групи. Команди, що посядуть друге та третє місця, потраплять у плей-ін, де боротимуться за решту путівок до 1/16 фіналу.

    Розклад матчів «Прометея»

    Вівторок, 5 жовтня. «Прометей» – «Леново Тенеріфе»

    Середа, 13 жовтня. «Прометей – «Різен Людвігсберг»

    Середа, 27 жовтня. «Динамо Сассарі» – «Прометей»

    Середа, 10 листопада. «Тенеріфе» – «Прометей»

    Середа, 8 грудня. «Прометей» – «Динамо Сассарі»

    Вівторок, 21 грудня. «Різен Людвігсберг» – «Прометей»

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    Теги: Ліга чемпіонів баскетбол БК «Прометей» (Кам'янське)
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    Стали відомі суперники «Прометея» в баскетбольній Лізі чемпіонів