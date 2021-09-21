Джошуа назвав головну перевагу Усика

25 вересня українець спробує відібрати чемпіонські пояси у британського боксера

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF у надважкій вазі, британець Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 KO) розповів про головну перевагу Олександра Усика (18-0-0, 13 KO). Боксери, нагадаємо, проведуть титульний поєдинок 25 вересня.

«Яка сама велика загроза з боку Олександра Усика? Я б сказав, що це позиція шульги. Він бився з багатьма ортодоксальними боксерами, але під час тренувального табору я готувався до цього. Я дізнався, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати шульгу і, в цілому, в який момент потрібно робити удар у відповідь, – розповів Джошуа ESPN. – Небезпека полягає в тому, що він звик битися з такими хлопцями, як я. Протягом усієї кар'єри його суперники діяли практично однаково в боях з ним. Але останні три місяці мені довелося готуватися до нього, тому я можу сказати, що адаптувався».

Бій за звання чемпіона в трьох вагових категоріях пройде на арені «Тоттенгем Готспур».

Олександр Усик уже в Лондоні, де завершує підготовку до найважливішого поєдинку в кар'єрі.