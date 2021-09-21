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    Скандал у гандболі: Росія за гроші поступалася на чемпіонаті Європи

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    Росіяни торгували честю країни - Скандал у гандболі: Росія за гроші поступалася на чемпіонаті Європи
    Росіяни торгували честю країни
    Фото з відкритих джерел

    Спортсмени робили ставки в букмекерських конторах на поразки своєї команди

    Російські спортсмени потрапили в черговий скандал. Виявилося, що гандболісти юнацької збірної цієї країни заробляли гроші на тому, що ставили гроші в букмекерських конторах на поразки своєї команди. Причому вони брали безпосередню участь у матчах.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, відсторонили від участі у змаганнях одразу вісьмох учасників чоловічої юнацької збірної Росії з гандболу до 19 років, які брали участь у чемпіонаті Європи в Хорватії в серпні цього року. За його підсумками збірна Росії зайняла 15-е місце серед 16 учасників.

    «Ми обурені такою поведінкою гравців. Вони взяли на себе сміливість торгувати не тільки честю команди, не тільки ім'ям клубів, які їх делегували до збірної, а й фактично честю країни», – сказав генеральний директор Федерації гандболу Росії Лев Воронін.

    На першості Європи ця команда поступилася Німеччині (27:35), Данії (26:38) та Норвегії (24:29), Австрії (19:36), Франції (17:36) і Ізраїлю (31:33). В останньому матчі росіяни перемогли Австрію (31:24) і посіли передостаннє місце.

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    Теги: Росія допінг гандбол
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    Скандал у гандболі: Росія за гроші поступалася на чемпіонаті Європи