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    П’ять нагород вибороли українські борці вільного стилю на чемпіонаті Європи

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    Фото: прес-служба&nbsp;Асоціації спортивної боротьби України - П’ять нагород вибороли українські борці вільного стилю на чемпіонаті Європи
    Фото: прес-служба Асоціації спортивної боротьби України

    В активі українців два срібла та три бронзи

    У Римі завершується чемпіонат Європи з боротьби серед юніорів.

    Українські борці-вільники вибороли п’ять нагород, інформує прес-служба Асоціації спортивної боротьби України.

    Віце-чемпіонами Європи стали Андрій Джелеп (в.к. 57 кг) та Юрій Ідзінський (в.к. 125 кг).

    Бронзовими призерами стали Степан Лилик(в.к.70 кг), Адлан Батаєв (в.к 79 кг) та Ігор Нікофорук (в.к. 61 кг).

    Нагадаємо, жіноча збірна України на першості Європи в Римі здобула сім нагород.

    чемпіонат Європи Збірна України спортивна боротьба
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