Як українське ТБ применшує українські перемоги

Жодних радощів з українськими стягами

Дивитися ці Європейські ігри по цвІнтеру - то справжнє лихо. З кожним днем більше переконуюся, що ці товариші свідомо приглушують значимість українських перемог.

Взяти п'ятничний день. У нас два золота. Трансляції обох подій перервали відразу після завершення ситички (у випадку з Юлією Ткач) та легкоатлетичної естафети. Жодних радощів з українськими стягами. А тим паче - нагороджень з національним славнем.

У нас - десять золотих нагород. Нагородження жодного з наших чемпіонів повноцінно не показали. Ось і сьогодні можна було побачити, як на честь любительки грошей зі Львова Марічки Стадник грав славень Азербайджану, як лунав гімн Білорусі на честь іншої борчині Ірини Курочкіної. Але нагородження Юлії Ткач не показали взагалі.

Ліпше б ви, вороги, не переривали спортами заїжджених платівок з «брільянтовими руками» та «іванами васільєвічамі», які міняють професію...





Джерело: блог Івана Вербицького

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