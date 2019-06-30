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    Європейські ігри-2019

    Євроігри-2019: Верняєв виборов друге срібло в Мінську

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    Олег Верняєв - Євроігри-2019: Верняєв виборов друге срібло в Мінську
    Олег Верняєв
    Фейсбук НОК України

    Наш гімнаст став другим у вправах на коні

    Український гімнаст Олег Верняєв вибором срібну медаль у змаганнях спортивної гімнастики на ІІ Європейських іграх у Мінську. Він став другим у махах на коні – 14,900.

    Наш спортсмен поступився росіянину Давиду Бєлявському – 15,033.

    Саме Бєлявському Верняєв напередодні програв золото в багатоборстві. То ж це вже друга срібна медаль нашого спортсмена в Мінську.

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    Олег Верняєв спортивна гімнастика Європейські ігри
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