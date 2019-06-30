Євроігри-2019: Верняєв виборов друге срібло в Мінську
Олег Верняєв
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Наш гімнаст став другим у вправах на коні
Український гімнаст Олег Верняєв вибором срібну медаль у змаганнях спортивної гімнастики на ІІ Європейських іграх у Мінську. Він став другим у махах на коні – 14,900.
Наш спортсмен поступився росіянину Давиду Бєлявському – 15,033.
Саме Бєлявському Верняєв напередодні програв золото в багатоборстві. То ж це вже друга срібна медаль нашого спортсмена в Мінську.
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