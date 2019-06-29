Євроігри-2019: Верняєв бере срібло, 18-річна гімнастка з Києва - сенсаційну бронзу

Олег Верняєв довів високий клас НОК України

Українські гімнасти піднялися на обидва п'єдестали у багатоборстві

На ІІ Європейських іграх розіграні перших два комплекти нагород у спортивній гімнастиці. Чоловіки й жінки визначили найсильніших в індивідуальному багатоборстві.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв, який ще не до кінця відновився після травми плеча і виступав з певним дискомфортом, здобув із сумою 84,632 срібло, поступившись тільки росіянину Давиду Бєлявському (85,465).

Олег був здатен боротися за золото, але невдало виступив у вправах на кільцях, отримавши за них далеко не чемпіонські 12,533 бала. Також традиційно важко Олегові далася поперечина, на якій три роки тому Олег втратив олімпійське золото в багатоборстві. Цього разу оцінка Верняєва теж була невисокою - 13,433. А найліпше Олег виступив на своєму найсильнішому снаряді. За бруси донеччанин отримав 15,100 бала.

Бронзу здобув ще один росіянин Владислав Поляшов. Правда, суми 84,464 йому для медалі забракло б, якби в останньому своєму виступі не напомилявся українець Петро Пахнюк. Найприкріше, що провалився Петро у своїх коронних вільних вправах, у яких він завтра буде представлений у фіналі окремих видів. Отримавши 13,366 бала, Пахнюк втратив медаль, яка виглядала цілком реальною. Взагалі ж більше 13,933 (на коні) Петро отримав лише в одному виді. За виступ на брусах Пахнюк мав оцінку 15,033 бала.

Якщо медаль Верняєва (навіть золота) виглядала б цілком закономірною, то бронзу 18-річної киянки Діани Варинської в багатоборстві можна вважати сенсацією. Так, Діана вважається перспективною. В 2017-му вона була шостою на чемпіонаті світу у вправах на різновисоких брусах, а торік виграла загальний залік Кубка світу за виступи на колоді. Однак багатоборство - то трохи інше.

Тим паче, що почала фінал Діана невдало - зі зриву з поперечини на тих-таки різновисоких брусах. Отримавши за цей виступ лише 12,700 бала, Варинська, здавалося б, випала з числа претенденток на медалі. Однак 13,800 в опорному стрибку, 13,266 у вільних вправах і 13,000 на колоді зробили вихованку Юлії Каюкової третьою. Бронзова сума - 52,766.

Золото виграла росіянка Ангеліна Мельникова (54,498), срібло - француженка Лоретт Шарпі (54,166).

Ще одна українка, 15-річна тернополянка Анастасія Бачинська, вочевидь через надмірне хвилювання наробила чималу кількість помилок і з сумою 49,666 стала 14-ю.

Завтра, 30 червня, усі згадувані гімнасти, а також Ігор Радівілов представлять Україну в семи з десяти фіналів окремих видів гімнастичного багатоборства.