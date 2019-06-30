Євроігри-2019: Пахнюк здобув для України бронзу в гімнастиці
Петро Пахнюк
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Напередодні наш атлет втратив можливість вибороти медаль у багатоборстві
Українець Петро Пахнюк виборов бронзову медаль Європейських ігор у Мінську в вільних вправах спортивної гімнастики. Він набрав 14.200 бала.
Першим став фінський спортсмен Еміл Соравуо (14.433), другий британець Джарні Реджині-Моран (14.233).
Напередодні Пахнюк припустився помилок у багатоборстві, втративши можливість здобути медаль. У підсумку він фінішував четвертим. Другим, нагадаємо, став ще один українець – Олег Верняєв.
Цікаво, що на перших Європейських іграх 2015 року в Баку уродженець Києва Пахнюк виступав за Азербайджан та виборов бронзову медаль у командній першості.
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