  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Європейські ігри-2019

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Європейські ігри-2019

    Євроігри-2019: Пахнюк здобув для України бронзу в гімнастиці

    • Розсилка
    Петро Пахнюк - Євроігри-2019: Пахнюк здобув для України бронзу в гімнастиці
    Петро Пахнюк
    Фейсбук НОК України

    Напередодні наш атлет втратив можливість вибороти медаль у багатоборстві

    Українець Петро Пахнюк виборов бронзову медаль Європейських ігор у Мінську в вільних вправах спортивної гімнастики. Він набрав 14.200 бала.

    Першим став фінський спортсмен Еміл Соравуо (14.433), другий британець Джарні Реджині-Моран (14.233).

    Напередодні Пахнюк припустився помилок у багатоборстві, втративши можливість здобути медаль. У підсумку він фінішував четвертим. Другим, нагадаємо, став ще один українець – Олег Верняєв.

    Цікаво, що на перших Європейських іграх 2015 року в Баку уродженець Києва Пахнюк виступав за Азербайджан та виборов бронзову медаль у командній першості.

     Читайте також: Європейські ігри-2019. День восьмий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Читайте також
    спортивна гімнастика Європейські ігри Петро Пахнюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ