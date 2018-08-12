Радівілов завоював срібло на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики



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Ігор Радівілов

Крім Радівілова в індивідуальні фінали пройшов Петро Пахнюк

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював срібну медаль чемпіонату Європи, який проходить в Глазго.

Українець виступав під передостаннім стартовим номером у фіналі опорного стрибка і знав результати своїх основних конкурентів.

Перший стрибок Радівілов виконав на 14.733 (5.600 складність і 9.133 виконання), а другий - на 15.000 (5.600 складність і 9.400 виконання).

У підсумку, з середнім результатом 14.866 бала українець посів друге місце, поступившись 0.034 очка росіянину Артуру Далалояну, який захистив титул чемпіона Європи в цій дисципліні.

Ця медаль стала для Радівілова вже п'ятою на чемпіонатах Європи і другою в опорному стрибку.

На жаль, українець не зумів пробитися у фінал в своїй другій профільній дисципліни - вправах на кільцях.

Зазначимо, що крім Радівілова в індивідуальні фінали пройшов Петро Пахнюк.

У свою чергу, дружина Ігоря Ангеліна Радівілова допомогла жіночій збірній вперше за вісім років вийти в командний фінал континентальної першості.

Нагадаємо, Ілля Ковтун завоював золото на брусах на юніорському чемпіонаті Європи.

Джерело: xsport.ua