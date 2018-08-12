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    Радівілов завоював срібло на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

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    Ігор Радівілов - Радівілов завоював срібло на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
    Ігор Радівілов

    Крім Радівілова в індивідуальні фінали пройшов Петро Пахнюк

    Український гімнаст Ігор Радівілов завоював срібну медаль чемпіонату Європи, який проходить в Глазго.

    Українець виступав під передостаннім стартовим номером у фіналі опорного стрибка і знав результати своїх основних конкурентів.

    Перший стрибок Радівілов виконав на 14.733 (5.600 складність і 9.133 виконання), а другий - на 15.000 (5.600 складність і 9.400 виконання).

    У підсумку, з середнім результатом 14.866 бала українець посів друге місце, поступившись 0.034 очка росіянину Артуру Далалояну, який захистив титул чемпіона Європи в цій дисципліні.

    Ця медаль стала для Радівілова вже п'ятою на чемпіонатах Європи і другою в опорному стрибку.

    На жаль, українець не зумів пробитися у фінал в своїй другій профільній дисципліни - вправах на кільцях.

    Зазначимо, що крім Радівілова в індивідуальні фінали пройшов Петро Пахнюк.

    У свою чергу, дружина Ігоря Ангеліна Радівілова допомогла жіночій збірній вперше за вісім років вийти в командний фінал континентальної першості.

    Нагадаємо, Ілля Ковтун завоював золото на брусах на юніорському чемпіонаті Європи.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи Збірна України легка атлетика
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